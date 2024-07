Iren, nel semestre -16% i ricavi e +2% l'utile netto

Il primo semestre 2024 si chiude con indicatori economici in crescita rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso: +5% il margine operativo lordo (ebitda) pari a 636 milioni di euro e +2% l'utile netto pari a 145 milioni. L'indebitamento finanziario è di 4 miliardi (+2%).

I ricavi consolidati al 30 giugno si attestano a 2,69 miliardi di euro in diminuzione del 16,1%.

I quasi 370 milioni di euro di investimenti - spiega Iren - consentono il raggiungimento di importanti traguardi industriali e di sostenibilità, come lo sviluppo delle reti e la riduzione delle perdite idriche, che si attestano a 30,4% (media nazionale superiore al 41%), l'espansione nell'economica circolare con il 72% di raccolta differenziata e il +19% di materia recuperata e la nuova capacità rinnovabile con oltre 70Mw.

"Una semestrale caratterizzata da indicatori economici tutti in crescita rispetto allo scorso anno. L'ebitda e l'utile netto dimostrano che la strada tracciata, e confermata nel recente piano industriale, è quella corretta e consente al gruppo una continua e solida crescita nel rispetto della sostenibilità finanziari" commenta Luca Dal Fabbro, presidente esecutivo di Iren. "Gli importanti risultati economici sono supportati anche da rilevanti traguardi in termini industriali, come l'avvio del nuovo impianto fotovoltaico di Tuscania da 39Mw e l'acquisto delle autorizzazioni per la costruzione del primo impianto italiano agrivoltaico avanzato da 49Mw a Rovigo, oltre al proseguimento delle attività finalizzate al closing di Egea. Supportati dai risultati ottenuti nel semestre, confermiamo le indicazioni sulla guidance 2024"..



Riproduzione riservata © Copyright ANSA