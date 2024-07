A giugno l'export extra-Ue cala lo 0,8%, l'import del 3,5%

A giugno 2024 si stima, per l'interscambio commerciale con i paesi extra Ue27, una riduzione congiunturale per entrambi i flussi, più ampia per le importazioni (-3,5%) rispetto alle esportazioni (-0,8%). Lo comunica L'Istat sottolineando che giugno 2024 l'export si riduce su base annua del 5,3% (+0,6% a maggio 2024). L'import registra una flessione tendenziale del 10,2%, quasi totalmente dovuta alla contrazione degli acquisti di energia (-27,4%) e beni intermedi (-8,9%).

A giugno 2024 il saldo commerciale con i paesi extra Ue27 è positivo e pari a +6.036 milioni (+5.267 milioni nello stesso mese del 2023). Nei primi sei mesi del 2024, il saldo commerciale con i paesi extra Ue è positivo per 32,7 miliardi (+17,7 miliardi nello stesso periodo del 2023)



Riproduzione riservata © Copyright ANSA