Eni con Petronas ed Euglena, bioraffineria in Malesia

Petronas, Enilive (società direttamente controllata da Eni) ed Euglena hanno raggiunto la decisione finale di investimento per sviluppare una bioraffineria all'interno del sito industriale Pengerang di Petronas, a Johor, in Malesia.

Le tre società costituiranno una joint venture in Malesia per costruire e gestire la bioraffineria: a Petronas Mobility Lestari, società controllata da Petronas, e a Enilive le maggiori partecipazioni.

Si prevede che la bioraffineria sarà operativa entro il secondo semestre del 2028 e produrrà Saf (carburante sostenibile per l'aviazione) e altri biocarburanti quali l'Hvo (olio vegetale idrogenato) per soddisfare le crescenti richieste a livello globale del settore aereo e di quello dei trasporti su strada.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA