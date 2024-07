Con la Zes unica vantaggi fiscali e l'autorizzazione unica

La Zona economica speciale Zes unica nelle otto regioni del Mezzogiorno è un'area nella quale l'esercizio di attività economiche può beneficiare di speciali condizioni in relazione agli investimenti e alle attività di sviluppo d'impresa" con semplificazioni amministrative e vantaggi fiscali. Lo sottolinea una nota diffusa in occasione della presentazione del Piano strategico Zes unica dal ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il PNRR, Raffaele Fitto, a palazzo Chigi. I progetti che rientrano nei settori strategici accedono alla cosiddetta "autorizzazione unica": è sufficiente presentare una sola istanza, con procedimento amministrativo semplificato e tempi molto più rapidi di quelli ordinari.

"In questi casi, la determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi può costituire variante allo strumento urbanistico e comportare la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dell'intervento".

Strumenti fiscali agevolati sono destinati agli operatori che investono nell'area Zes unica, tra i quali il credito di imposta per gli investimenti in area Zes.



