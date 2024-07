Assegnato a Emma Marcegaglia il Premio Cavour 2024

Il consiglio di amministrazione della Fondazione Camillo Cavour ha deliberato all'unanimità di assegnare il Premio Cavour 2024 a Emma Marcegaglia, presidente e amministratore delegato di Marcegaglia Holding.

Marcegaglia guida, insieme al fratello Antonio, l'omonima azienda siderurgica fondata dal padre Steno nel 1959 e riconosciuta tra le eccellenze industriali del Paese. Accanto al costante impegno in azienda, ha ricoperto - in molti casi prima donna nella storia - diversi ruoli apicali. Tra i principali: la presidenza di Confindustria (2008-2012), la presidenza della Luiss Guido Carli (dal 2010 al 2019), la presidenza di Business Europe, l'associazione che rappresenta le Confindustrie europee (dal 2013 al 2017) e la presidenza di Eni (dal 2014 al 2020).

Dopo aver guidato nel 2021 il G20 Business Summit (B20), nel 2024 è stata nuovamente designata da Confindustria alla guida del Business Summit dei paesi del G7.

La Fondazione Camillo Cavour è un ente morale costituito nel 1955 con il compito di promuovere gli studi cavouriani e le iniziative rivolte ad approfondire la conoscenza dell'opera del conte Cavour e dei suoi insegnamenti. Il Premio Cavour, istituito nel 2007, consiste in una riproduzione in oro degli occhiali dell'artefice dell'Unità d'Italia; è destinato a persone ed istituzioni che hanno contribuito e contribuiscono a continuare l'opera alla quale Camillo Benso di Cavour dedicò tutta la sua vita: l'unità d'Italia, il rafforzamento della struttura dello Stato nazionale, la appartenenza politica ed economica del nostro Paese all'Europa. L'edizione del 2024 è la diciottesima dal momento dell'istituzione del Premio. La cerimonia sarà organizzata con l'associazione Amici della Fondazione Cavour e si svolgerà a Santena nel Memoriale dedicato allo statista il 20 settembre.



