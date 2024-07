Stretto Messina, firmato accordo contratto del personale

La società Stretto di Messina ha firmato oggi con le organizzazioni sindacali un protocollo d'intesa che definisce il contratto di lavoro per il personale dipendente.

L'accordo, giunto a valle di un ampio confronto, tiene conto delle specificità che caratterizzano la Stretto di Messina, fermo restando il rispetto del contratto di settore originariamente adottato.

"La nuova piattaforma contrattuale - ha spiegato l'amministratore delegato, Pietro Ciucci - è un elemento fondamentale per l'organizzazione della società, già in questa fase di avvio del progetto del ponte sullo Stretto di Messina. È un segnale importante che conferma l'attenzione della Società nella difesa dei diritti dei lavoratori impegnati nella realizzazione della straordinaria opera del ponte".



