Puliti (Saipem), 'margine lordo record dal 2019 nel trimestre'

Saipem registrato "il margine operativo lordo (Ebitda) migliore dal 2019" nel secondo trimestre dell'anno a 297 milioni di euro. Lo afferma l'amministratore delegato Alessandro Puliti spiegando che "abbiamo accelerato sia negli ordini, per 5,1 miliardi di euro, sia nella generazione di cassa, per 110 milioni".

"Stiamo inoltre facendo grandi progressi nella nostra offerta a basse emissioni di carbonio - aggiunge - con una commessa Upc (ingegneria, progettazione e costruzione, ndr) nel Nord Europa per un serbatoio di grandi dimensioni di ammoniaca verde, che sarà parte di un nuovo terminal di importazione nel quale l'ammoniaca sarà la base per la produzione di idrogeno verde".





