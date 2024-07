Palermo (Acea), semestre in crescita con i business regolati

"I risultati consolidati del primo semestre dell'anno mostrano una crescita guidata dai business regolati e dal settore commerciale, con una struttura finanziaria che si conferma solida e in linea con quanto comunicato al mercato", commenta la.d. di Acea, Fabrizio Palermo.

"In questi mesi - rileva - sono proseguiti gli investimenti, in attuazione del nostro piano industriale e dei progetti Pnrr, oltre ad iniziative per lo sviluppo dei nostri business, in particolare nell'idrico, attraverso accordi e partnership industriali, in Italia e all'estero: obiettivo la necessaria accelerazione infrastrutturale di cui siamo promotori".

"Per la seconda parte dell'anno - indica ancora l'a.d. di Acea - ci aspettiamo risultati in linea con il trend di crescita registrato nei primi sei mesi del 2024, attendiamo, inoltre, fiduciosi l'esito della gara per la realizzazione del Wte di Roma (termovalorizzatore ndr) per la quale abbiamo presentato un'offerta nel mese di maggio",



Riproduzione riservata © Copyright ANSA