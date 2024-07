Nel primo semestre utile Banca Generali +37% a 239,6 milioni

Banca Generali chiude i primi sei mesi dell'anno con un utile netto in crescita del 37% a 239,6 milioni di euro. Anche le masse totali, nel periodo, segnano un incremento del 12% a 99 miliardi segnando un nuovo record. Al risultato, sottolinea la banca, ha contribuito anche un "contesto di mercati finanziari favorevoli, sia per la graduale normalizzazione nei tassi, sia per le performance soprattutto nell'azionario internazionale".

La componente di utile ricorrente si è attestata a 170,4 milioni, consolidando il livello dello scorso anno (166,1 milioni), mentre l'utile variabile si è attestato a 69,1 milioni. Il margine di intermediazione è salito a 494,3 milioni (+26%), con il determinante contributo sia del margine finanziario (166,7 milioni, +3,3%), sia delle commissioni nette ricorrenti (233,7 milioni, +4,6%). Il margine d'interesse si è attestato a 157,5 milioni (+4%). Nel semestre la raccolta netta è pari a 3,6 miliardi (+11%).

Al 30 giugno il Cet1 ratio di Banca Generali è aumentato al 22,3% e il Total Capital ratio (Tcr) al 23,7%, ampiamente superiori ai requisiti minimi richiesti. Il leverage ratio della banca si è attestato al 5,9%, sopra il minimo regolamentare pari al 3%.

L'utile del secondo trimestre è cresciuto del 27,8% a 117,6 milioni. Nello specifico, la componente dell'utile ricorrente si è attestata a 88,5 milioni (-0,7% su anno) consolidando i livelli record del secondo trimestre 2023. La componente di utile variabile si è attestata a 29,1 milioni (contro i 2,9 milioni dello scorso anno) sostenuta dalla netta forza dei mercati finanziari nel periodo.



