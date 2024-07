Marcegaglia con Manni, nasce il secondo produttore europeo di pannelli

Marcegaglia Steel e Manni Group hanno siglato un accordo per una joint venture nel settore dei pannelli coibentati e dei pannelli per i portoni sezionali.

"Dalla collaborazione tra questi due gruppi di standing internazionale, e lunga tradizione nella lavorazione dell'acciaio - evidenziano le due società -, nasce così una realtà industriale che sarà protagonista nel mercato italiano e secondo produttore di pannelli a livello europeo con un portafoglio clienti esteso a più di 70 Paesi nel mondo". In Europa sarà secondo solo al gruppo internazionale Kingspan.

I siti produttivi coinvolti nell'operazione sono collocati in Italia: in Piemonte a Pozzolo Formigaro (AL), in Veneto a Trevenzuolo (VR) e nel Lazio a Patrica (FR); e all'estero, in Spagna, Romania, Polonia e in Messico da cui viene servito il Nord America.

L'operazione - soggetta alle usuali condizioni sospensive e alle autorizzazioni dell'Antitrust - prevede, da un lato, il conferimento da parte di Marcegaglia Steel delle attività produttive italiane, controllate da Marcegaglia Buildtech, e delle attività produttive polacche, controllate da Marcegaglia Poland, in Isopan Spa; dall'altro, l'acquisto da parte di Marcegaglia Steel di un numero di azioni tale da salire al 50% del capitale di Isopan Spa; analoga quota (50%) verrà detenuta da Manni Group. La joint venture avrà un fatturato aggregato di circa 500 milioni di euro e potrà contare su un totale di quasi 700 dipendenti.

Obiettivo della jv "mettere a fattore comune competenze, piattaforme industriali e reti di contatti in modo da promuovere lo sviluppo dell'edilizia off-site, dove i componenti vengono progettati e costruiti in fabbrica e poi portati in cantiere per l'assemblaggio finale, migliorando l'efficienza, la qualità costruttiva, la sicurezza e la tutela dell'ambiente. Grazie al potenziamento degli investimenti in r&s, infine, Marcegaglia Steel e Manni Group puntano a generare un impatto concreto, soprattutto in chiave di innovazione e di sostenibilità, per offrire sistemi costruttivi altamente tecnologici che garantiscano costi certi e minori sprechi, così da rispondere, e superare, i requisiti del green deal europeo".



