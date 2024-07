Il Tesoro ha collocato in asta oggi Btp per complessivi 5,75 miliardi di euro. In particolare sono stati assegnati short term per 3,5 miliardi al 3,1% con un calo di 38 punti base, indicizzati con un rendimento dell'1,6% per 1,25 miliardi di euro e altri per 1 miliardo di euro all'1,48%.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA