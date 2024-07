Enel nel primo semestre 2024 conferma i risultati in crescita rispetto al primo semestre 2023: ebitda ordinario a 11,7 miliardi di euro (+8,8%) e utile netto ordinario a 4 miliardi di euro (+20,6%). Prosegue il percorso di transizione energetica del gruppo, con la generazione a zero emissioni che raggiunge per la prima volta l'84% (+11 punti percentuali).



Riproduzione riservata © Copyright ANSA