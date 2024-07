Borsa: l'Europa prosegue in rosso con i dati Usa, Milano -2,5%

Le Borse europee proseguono pesanti dopo i dati macroeconomici degli Stati Uniti, tra cui anche il Pil. A scatenare la corrente di vendite ci sono i risultati delle trimestrali che deludono le aspettative degli analisti.

In lieve flessione i rendimenti dei titoli di Stato così come l'oro che scende a 2.369 dollari l'oncia.

L'indice stoxx 600 è in calo dell'1,3%. Maglia nera Milano (-2,4%), dove pesano Stm (-13,6%) e Stellantis (-8,9%), dopo i risultati finanziari. Male anche Parigi (-2%), con Renault (-10%) e Kering (-7,2%). In rosso Francoforte (-1,2%) e Madrid (-1,3%). Contiene le perdite Londra (-0,5%).

Nel Vecchio continente arrancano il settore tecnologico (-2,5%), quello delle auto (-3%) e il lusso (-1,8%). Positive le utility (+0,3%), con il prezzo del gas in calo. Ad Amsterdam le quotazioni scendono del 2,2% a 31,9 euro al megawattora.

Lo spread tra Btp e Bund sale a 137 punti, con il rendimento del decennale italiano al 3,77 per cento.



