Borsa: effetto conti, scattano le vendite in Europa, Milano -2%

Le trimestrali deludenti pesano sui listini europei dove sono scattate le vendite sulla scia di quanto avvenuto alla vigilia a Wall Street dove sono crollati e tecnologici quotati al Nasdaq. Milano è la peggiore e perde il 2,1%.

II risultati sotto le attese e il taglio della guidance per 2024 deprimono St (-11%) e il semestre deludente affossa anche Stellantis (-8%) come era avvenuto alla vigilia a Iveco che ora perde il 2,9%. Non va meglio a Parigi (-1,65%) dove è quotata St e dove fanno un tonfo Renault (-8%), anch'essa reduce dalla diffusione della semestrale e, nella moda, Kering (-6,8%). A Francoforte (-1%), in una cattiva giornata per i semiconduttori cede Infinenon (-6,5%).



Riproduzione riservata © Copyright ANSA