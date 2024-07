Avvio pesante per Stellantis in Piazza Affari dopo la semestrale. Il titolo cede l'11,36% a 16,18 euro dopo aver annunciato un calo del 14% dei ricavi a 85 miliardi e del 48% dell'utile a 5,6 miliardi. Il gruppo conferma gli obiettivi annunciati per l'intero esercizio.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA