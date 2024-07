Tesla crolla del 12% a Wall Street, il calo maggiore dal 2022

Tesla e Google affondando Wall Street, che archivia la seduta peggiore dal dicembre 2022 sulla scia dei timori che la corsa all'intelligenza artificiale, protagonista del rally degli ultimi mesi, sia ancora lontana dal dare i frutti sperati.

Il calo del colosso di Elon Musk e di Mountain View - che hanno perso rispettivamente il 12% e il 5,03% - ha innescato un'ondata di vendite sul settore tecnologico, al calcio di inizio della sua stagione delle trimestrali, e contribuito al profondo rosso dei listini americani.

Le trimestrali di Tesla e Google hanno innervosito gli investitori perché hanno confermato i pesanti costi dell'IA a fronte di risultati ancora latenti. Alphabet, la holding a cui fa capo Google, ha chiuso il secondo trimestre effettivamente sopra le attese con un utile in aumento del 28% a 18,4 miliardi di dollari e ricavi in crescita del 14% a 84,7 miliardi. Forte balzo anche per le spese di capitale, aumentate del 91,4% a 13,2 miliardi con la spinta sull'intelligenza artificiale. Nella prima metà di quest'anno sono risultate complessivamente pari a 25,2 miliardi e sono destinate a continuare a salire a ritmi sostenuti per mantenere il passo con le rivali su quell'IA considerata la tecnologia del futuro. Tesla ha archiviato il secondo trimestre con un utile in calo del 45% e ricavi in crescita di un modesto +2%.

Per la società di Elon Musk il trimestre è il secondo consecutivo di contrazione. E arriva mentre il miliardario cerca un rilancio per Tesla che ancora non è riuscito a cogliere. La popolarità delle auto elettriche è in calo e le vendite a livello globale hanno subito una forte frenata. Un rallentamento di cui Tesla sta pagando le spese con drastici tagli dei costi.

Musk allo stesso tempo sta spingendo gli investimenti nell'intelligenza artificiale e nelle auto senza guidatore, con il lancio del tanto atteso robotaxi che slitta a ottobre. Una gigante flotta di Tesla autonome - ha detto Musk stuzzicando l'immaginario degli analisti - può spingere la capitalizzazione di mercato fino a 5.000 miliardi di dollari, sei volte il valore attuale. Una prospettiva che al momento appare un sogno ma che Musk spera di realizzare, lasciando le cassandre ancora una volta a bocca aperta.

