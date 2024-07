Soumahoro, 'il governo è evasivo sulla crisi di Euronics'

"La risposta del governo alla mia interrogazione sulle iniziative per scongiurare la chiusura dei punti vendita Euronics nel Lazio e a garantirne la salvaguardia dei posti di lavoro è stata gravemente insufficiente ed evasiva". Lo afferma Aboubakar Soumahoro, membro della Commissione lavoro della Camera.

"Parliamo del destino di quasi 500 dipendenti per la società Nova Spa della rete Euronics, oggi a rischio licenziamento.

C'è poi il caso della Nova Casale Srl, altra azienda che impiega i lavoratori all'interno degli store Euronics la quale ha licenziato 4 lavoratori attraverso un messaggio su WhatsApp.

La Nova Spa non si confronta con le organizzazioni sindacali che realmente rappresentano le lavoratrici e i lavoratori.

Il governo accolga la richiesta della convocazione di un tavolo di confronto con la partecipazione delle aziende coinvolte e delle organizzazioni sindacali tutte, senza alcuna esclusione. Serve capire quale piano occupazionale le aziende in questione intendono mettere in campo per garantire la continuità lavorativa. Io continuerò a dedicare tutte le mie energie a questa vertenza perché non si possono trattare lavoratrici e lavoratori come dei numeri. Ognuno di loro ha una storia e delle necessità personali e familiari da soddisfare".



