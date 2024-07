Salvataggi più veloci in caso di crisi banche piccole

Salvataggi più veloci in caso di crisi di banche piccole, da parte dello schema volontario del fondo interbancario (Fitd), l'organismo alimentato dagli stessi istituti di credito e che è intervenuto più volte in questi anni in situazioni di difficoltà. Le Assemblee del Fitd e dello Schema volontario di intervento (Svi), spiega una nota, riunite oggi hanno infatti approvata la riforma dello Schema volontario di intervento, costituito nella forma dell'associazione tra le banche aderenti che ne amplia la possibilità di intervento, estendendola a situazioni di difficoltà antecedenti al conclamarsi di situazioni di crisi, soprattutto in favore delle banche di dimensioni più contenute.



