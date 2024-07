Borsa: Asia debole, Tokyo -1,1%, si rafforza lo yen

Seduta debole per le Borse asiatiche sulla scia della debolezza di Wall Street e in vista di una apertura debole in Europa. Da digerire ci sono le trimestrali all'indomani di quelle di Tesla e Alphabet ritenute insufficienti a giustificare il recente rally sui mercati azionari.

Tokyo ha chiuso in calo dell'1,11% mentre lo yen ha guadagnato per il terzo giorno consecutivo in vista della riunione della Banca del Giappone della prossima settimana.

Deboli i listini cinesi a partire da Hong Kong (-1,1% a seduta ancora aperta) con Shanghai -0,34% e Shenzhen -1,25% che estendono perdite delle ultime sedute, legate ai problemi economici e ai rischi geopolitici.



