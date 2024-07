Assaereo aderisce a Federtrasporto.

L'associazione dei vettori e degli operatori del trasporto aereo, che annovera tra le sue associate Ita Airways, entra nella federazione di Confindustria che riunisce le associazioni di operatori e gestori di infrastrutture dei trasporti, logistica e turismo.

"Siamo molto soddisfatti, questo passo ci darà l'opportunità di contribuire a ricomporre la filiera del comparto. Il trasporto aereo è tra gli asset più strategici del Paese e, in questo momento, c'è bisogno di una visione più unitaria, un modello che sia una garanzia per tutti gli attori coinvolti, per la mobilità dei cittadini e la connettività dell'intero Paese", commenta Giuseppe Mazzeo, presidente di Assaereo.

"Diamo un caloroso benvenuto in Federtrasporto ad Assaereo, consapevoli del ruolo fondamentale del settore aereo per la crescita economica, per l'export e per il turismo italiano" è il commento di Paolo Colombo, presidente di Federtrasporto.

"L'adesione di Assaereo rafforza la rappresentatività della nostra federazione e il suo ruolo di interlocutore istituzionale privilegiato, proseguendo nell'obiettivo del mandato di questa presidenza di ampliamento della base associativa" aggiunge Colombo. "Il trasporto aereo - conclude il Presidente di Federtrasporto - oltre alla sua importanza nello sviluppo dell'intermodalità, è fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi sui temi della decarbonizzazione e dell'innovazione digitale, nonostante le istituzioni europee sembra non essersene finora accorte".

Nella stessa giornata ha avuto luogo anche l'assemblea di Federtrasporto che ha rinnovato il consiglio generale e gli organi di controllo per il prossimo quadriennio.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA