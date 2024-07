Alleanza contro la fame approvata per acclamazione al G20

Il documento fondante dell'Alleanza globale contro la fame e la povertà è stata approvata per acclamazione alla riunione del G20 di Rio, su invito del ministro dello sviluppo Wellington Dias.

"La partecipazione alla riunione ministeriale della Task force dell'Alleanza globale contro la fame e la povertà è uno dei momenti più importanti dei 18 mesi del mio terzo mandato. In questo spazio simbolico, stiamo compiendo un passo decisivo per mettere questo problema una volta per tutte al centro dell'agenda internazionale". Lo ha detto il presidente brasiliano, Luiz Inacio Lula da Silva.

In 733 milioni hanno sofferto la fame nel 2023, pari a una persona su 11 nel mondo e una su 5 in Africa. Lo rivela l'ultimo rapporto sulla Sicurezza alimentare nel mondo, pubblicato oggi da cinque agenzie specializzate dell'Onu. Il rapporto annuale, presentato alla riunione ministeriale sulla Task force per un'Alleanza Globale contro la fame del G20, a Rio de Janeiro, avverte che il mondo rischia di mancare il secondo obiettivo dello Sviluppo sostenibile (Sdg), relativo alla 'Fame zero' entro il 2030.

Secondo lo studio, il mondo è tornato indietro di 15 anni, con livelli di malnutrizione paragonabili a quelli del 2008-2009.





