Urso, prepariamo accordo con la Cina su mobilità elettrica

"Il ministero dell'Industria e del made in Italy sta predisponendo un accordo con il ministero dell'Industria cinese di partnership industriale nei settori della tecnologia green e della mobilità elettrica, come frutto della mia recente missione in Cina. Mi auguro che possa essere finalizzato durante la missione della premier Giorgia Meloni a Pechino". Lo ha detto il ministro dell'Industria e del made in Italy, Adolfo Urso, a margine di un convegno a Roma sull'eolico offshore.

"L'Italia può essere un paese attrattivo per quanto riguarda l'industria dell'auto - ha proseguito Urso -, avendo un ecosistema estremamente competitivo e performante. Nella mia missione in Cina sono stato accompagnato proprio dal presidente dell'Anfia, cioè da colui che rappresenta le imprese della componentistica italiana. Penso che l'Italia abbia tutte le condizioni per competere con altri paesi europei, che si sono candidati anch'essi ad avere sul proprio teritorio partnership industrali con imprese cinesi".



