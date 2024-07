Urso, in Cdm riforma rete carburanti prima di ferragosto

"Mi auguro di portare in Consiglio dei ministri prima della pausa di ferragosto il disegno di legge di riforma delle rete dei distributori di carburanti, per riordinare e razionalizzare". Lo ha detto il ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, all'assemblea di Assogasliquidi che si è tenuta nella sede del suo dicastero.

La riforma della rete dei distributori secondo il ministro conterrà "non solo incentivi per l'elettrico, ma anche per i biocarburanti".



