Da Crt ampio mandato alla presidente per dialogo con il Mef

Il consiglio di amministrazione e il consiglio di indirizzo della Fondazione Crt hanno dato ampio mandato alla presidente Anna Maria Poggi "in vista delle probabili interlocuzioni che ci saranno con il Mef", ma anche per avviare subito un'attività di revisione e miglioramento della governance. Il ministero ha annunciato infatti nei giorni scorsi rigide prescrizioni da applicare per evitare il commissariamento dell'ente.

Il cda ha anche designato Maria Cristina Zoppo alla presidenza di Ream: si tratta per la prima volta di una nomina esterna al consiglio Crt. Sono stati inoltre deliberati investimenti per 5 milioni di euro destinati al territorio per università, inclusione e cultura. Salgono così a 26 milioni gli stanziamenti deliberati negli ultimi tre cda. Ingenti risorse andranno a sostenere la ricerca: 839.000 euro sono stati ad esempio deliberati a favore di 29 progetti dell'Università di Torino (campo medico, clinico, biologico, alimentare, umanistico). Confermato lo storico impegno per la Fondazione Isi, con 1,9 milioni destinati a borse di studio e al Premio Lagrange-Fondazione Crt. Circa un milione di euro andrà a sostegno di 88 progetti di inclusione sociale, un altro milione per sostenere 66 attività espositive, iniziative dedicate al design e festival cinematografici diffusi sul territorio, 400.000 euro sono stati impegnati per il restauro dei campanili della Basilica di Maria Ausiliatrice a Torino e 100.000 euro sono stati deliberati a favore del Salone dell'Auto di Torino.

"Fin dal primo giorno alla guida della Fondazione Crt la mia volontà è stata duplice: da un lato lavorare in discontinuità con il passato, con l'obiettivo di neutralizzare qualsiasi potenziale effetto proveniente da presunti patti occulti e dall'altro valorizzare il lavoro della struttura rassicurando le istituzioni del territorio sulla presenza costante della Fondazione nel sostegno ai loro progetti e attività", commenta Poggi.



