Al via la "Misura Africa" da 200 milioni

"Siamo qui oggi a lanciare in collaborazione con Simest e con la partecipazione di Ice Agenzia, Confindustria Assafrica e Mediterraneo, una nuova iniziativa di finanza agevolata che mira a rafforzare il parteneriato economico-commerciale con l'Africa ponendosi quale seguito concreto dell'ampia azione promossa dal governo con il piano Mattei". Lo afferma la sottosegretaria al ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale Maria Tripodi, alla presentazione della nuova misura di finanza agevolata di Simest del valore di 200 milioni di euro (la cosiddetta Quota Attanasio) a valere sul Fondo 394/81, che sostiene l'internazionalizzazione delle imprese italiane.

L'obiettivo, per Tripodi, è "favorire un forte slancio del nostro tessuto produttivo e dei nostri territori verso i mercati del continente africano per la realizzazione di collaborazioni imprenditoriali durature e di mutuo beneficio per le imprese italiane e le loro controparti africane".

"L'Africa, come è noto, oggi è centrale nella politica estera italiana", aggiunge Tripodi sottolineando che "il continente africano vive oggi una fase di forte sviluppo e trasformazione economica accompagnata da una crescita demografica importante".





