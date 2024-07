Pnrr, la spesa salita a oltre 51 miliardi

"La spesa complessiva sostenuta è salita a oltre 51 miliardi di euro e il 92% delle misure sono state regolarmente attivate". Lo ha spiegato la premier Giorgia Meloni, a quanto si apprende, intervenendo alla Cabina di regia per il Pnrr, illustrando la "fotografia attuale dell'avanzamento procedurale e finanziario" del Piano ottenuta attraverso "l'allineamento della piattaforma Regis con il reale stato di attuazione del Pnrr". "Ad oggi le amministrazioni titolari di interventi Pnrr hanno attivato 122 miliardi di euro di affidamenti rispetto ad una previsione iniziale di 132 miliardi di euro. E da verifiche della Struttura di missione Pnrr, le procedure di attivazione per il restante 8% delle misure, pari a circa 10 miliardi di euro, sono in fase di perfezionamento. Gli investimenti per i quali sono state espletate tutte le procedure di gara sono pari a 111 miliardi di euro, ovvero il 91% delle misure attivate".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA