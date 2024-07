L'intelligenza artificiale e l'impatto sulla sostenibilità

L'impatto dell'Intelligenza Artificiale sulla nostra quotidianità e per la sostenibilità sono i temi al centro dell'ANSA Incontra che vedrà come protagonista il ceo di Engineering, Maximo Ibarra in diretta lunedì 22 luglio alle 12.30 su Ansa.It e sui canali social Facebook e Linkedin dell'Agenzia.

L'osservatorio della società - una Digital Trasformation Company italiana con circa 15.000 dipendenti e oltre 80 sedi in 21 Paesi - sarà l'opportunità per fare il punto con Ibarra sull'impatto dell'Intelligenza Artificiale per aiutare la predittività in campo ambientale o per la gestione del territorio, con casi pratici. Tra i temi sul tappeto anche l'impatto dell'Ia in campo energetico e il tema dell' utilizzo della tecnologia del digital twin in grado di favorire tramite avatar la gestione di servizi e tramite la riproduzione di 'situazioni' di valutare l'impatto di scelte da adottare. Con il ceo di Engineering, che ha in gestione 22mila server e 250mila postazioni di lavoro, si parlerà anche della necessità che le aziende hanno di prevedere e gestire in anticipo le eventuali crisi in ambito digitale.



