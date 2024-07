Addio a ville e appartamenti, gli italiani puntano a mono e bilocali

C'erano una volta i grandi appartamenti dei palazzi borghesi del centro città, le villette ampie di provincia, le grosse case rurali, magari ricavate dalle cascine. Molte ci sono ancora, ma agli italiani piacciono sempre meno: nel 2023 le compravendite sono decisamente diminuite e il calo è stato particolarmente accentuato per le superfici superiori ai 115 mq.

Secondo i dati dell'Agenzia delle Entrate riportati da Confedilizia, le transazioni nel complesso sono diminuite del 9,7%, ma per gli immobili tra i 115 e i 145 mq il calo è stato dell'11,4%, e per quelli di oltre 145 mq dell'11%. Al contrario i monolocali o i bilocali di meno di 50 mq hanno visto una riduzione solo del 4,8%. In Sicilia e Sardegna, anzi, c'è stato addirittura un aumento dello 0,3%. È al Centro, e in particolar modo nei capoluoghi di provincia, che c'è stata la riduzione maggiore per le grandi superfici oltre i 145 mq (-17,8%), con una punta record di -20,3% a Roma. Forte anche il ribasso a Genova, -19,7%, e a Firenze, -14,5%.

Le superfici più piccole hanno funzionato di più anche nei momenti di crescita del mercato. Nel 2022, anno in cui le transazioni sono salite del 4,7% sul 2021, appartamenti e ville oltre i 145 mq hanno visto un calo dello 0,5%, che è stato addirittura del 7,7% nei capoluoghi del Nord Ovest. A Torino e Milano, per esempio, la diminuzione è stata rispettivamente del 14,8% e dell'11%. Al contrario le compravendite di locali al di sotto dei 50 mq sono cresciute del 7,5%, con una punta del 14,6% nei capoluoghi del Centro e del 26,3% a Genova.

"Non è un caso che negli ultimi anni nelle grandi città si sono verificati i cambiamenti più significativi. È qui che il mercato è più vivace, c'è un maggiore ricambio di abitanti e sono più accentuate le trasformazioni sociali ed economiche come l'aumento dei single, il calo delle famiglie numerose (quelle con più di due figli) e l'incremento dei trasferimenti momentanei per motivi di studio e di lavoro", spiega Confedilizia.

Le città in cui queste tendenze sono più pronunciate sono Palermo e Genova. Nel capoluogo siciliano, in cui in generale gli appartamenti sono più grandi che negli altri capoluoghi, tra il 2021 e il 2023 la superficie media degli immobili venduti è passata da 112 a 107,1 mq, in quello ligure, invece, si è passati da 96,6 a 91,9 mq

È a Milano, però, che si vendono le case più piccole d'Italia, solo il 14,7%, secondo i dati del 2023, ha una superficie maggiore di 115 mq, mentre in media in Italia si arriva al 32,6% e nelle aree di provincia del Nord Est al 41,3%. Mediamente, infatti, nel capoluogo lombardo gli immobili sono solo di 81 mq.

In ogni caso la richiesta di abitazioni di dimensioni ridotte è visibile in quasi tutte le maggiori città: a Roma la superficie media è passata, sempre tra il 2021 e il 2023, da 94,7 a 92,4 mq; a Napoli da 96,7 a 93,6 mq; a Torino da 86,2 a 82 mq.



