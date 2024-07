Prelios va a X3 Group (Ion), closing per 1,35 miliardi

Arriva il closing, come previsto, dell'acquisizione di Prelios, per 1,35 miliardi di euro, da parte di X3 Group, società controllata dal gruppo ION di Andrea Pignataro .

"È una grande soddisfazione e ci riempie di entusiasmo e responsabilità la conclusione positiva di questo lungo percorso.

L'acquisizione da parte di ION consentirà a Prelios di consolidare il suo ruolo di leadership nel settore del servicing e dell'asset management", sottolinea in una nota il presidente di Prelios, Fabrizio Palenzona.

Fondata nel 1990 a Milano, Prelios è attiva in Italia nella gestione di asset alternativi, nel servicing e nei servizi immobiliari specializzati, con più di 40 miliardi di euro di asset in gestione tra crediti in sofferenza, inadempienze probabili e fondi immobiliari.



