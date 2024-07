Tre furgoni, 1.036 scatoloni per quattro milioni di firme: una delegazione della Cgil guidata dal segretario generale, Maurizio Landini, è arrivata davanti alla Cassazione per depositare le firme raccolte dal sindacato per i quattro referendum sul lavoro e la sicurezza- Per ogni quesito sono state raccolte un milione di firme.



