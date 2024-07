Borsa Milano, scambi regolari in tutte le sedi Euronext

"Con riferimento all'attuale interruzione dei servizi Microsoft, Borsa Italiana precisa che le attività di negoziazione sui propri mercati hanno aperto e funzionano regolarmente, come in tutte le sedi Euronext". Lo ha sottolineato una nota della società che gestisce Piazza Affari dopo il calcolo avvenuto in ritardo degli indici Ftse Mib, al pari di quanto è successo al Ftse100 della Borsa di Londra.

Tali indici sono di Ftse Russell, parte del Lse, il London Stock Exchange Group, e non del società paneuropea Euronext.

Crowdstrike intanto è in caduta negli scambi pre-market a Wall Street dopo l'interruzione informatica globale che ha interessato Microsoft, la ha perso anche il 2,8% e ora flette dell'1%. Il titolo della società di sicurezza informatica è arrivato a perdere il 20% e adesso lascia sul terreno il 15,9%.

"CrowdStrike sta collaborando attivamente con i clienti colpiti da un difetto riscontrato in un singolo aggiornamento dei contenuti per gli host Windows. Gli host Mac e Linux non sono interessati. Non si tratta di un incidente di sicurezza o di un cyberattacco. Il problema è stato identificato, isolato ed è stata distribuita una correzione".

Lo twitta su X il ceo di Crowstrike, George Kurtz, a proposito delle interruzioni registrate da Microsoft.



