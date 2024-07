Sciopero trasporti, a Trieste stamani solo metà delle corse

Lo sciopero nazionale del trasporto pubblico locale ha fatto registrare nella mattina di oggi a Trieste il 50 per cento di corse in meno. Nonostante l'astensione dal lavoro, della durata di quattro ore per ogni provincia del Fvg, sono state garantite le corse tra le 6 e le 9 e tra le 13 e le 15. Il dato sull'adesione alla protesta del trasporto pubblico di Udine e Gorizia sarà rilevabile solo dopo le 21; a Pordenone le normali corse saranno ripristinate attorno alle ore 15. Lo sciopero è stato proclamato da Uiltrasporti, Filt Cgil, Fit Cisl, Faisa Cisal, Ugl Autoferro, per rivendicare il rinnovo del contratto nazionale di lavoro scaduto a dicembre scorso.



