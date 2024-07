Chiusura in leggero rialzo per lo spread tra Btp e Bund, che si è allargato di un punto base, a quota 130. In rialzo anche i rendimenti, saliti di due punti base, al 3,73%, dopo una seduta in cui i il rendimento dei Btp era sceso leggermente sotto il 3,7%.



