Ipotesi interesse da parte di Meta, Essilux corre in Borsa (+6%)

Il Financial Times e il Wall Street Journal ipotizzano l'interesse di Meta per un ingresso in EssilorLuxottica, con il quotidiano statunitense che quantifica in un 5% la quota alla quale punterebbe il gruppo fondato da Mark Zuckerberg.

Secondo l'edizione on line del Financial Times, il colosso dei social media sta considerando un investimento multimiliardario nel gruppo nato dalla fusione con la Luxottica di Leonardo Del Vecchio, oggi gigante mondiale delle lenti e delle montature per occhiali, con il quale Meta ha già una collaborazione con il marchio Ray-Ban.

L'ipotesi fa correre il titolo Essilux, che sale del 6% a 201 euro.



