Consob, cartolarizzazioni più facili per le banche italiane

Cartolarizzazioni più facili per le banche italiane: gli istituti di credito potranno beneficiare di un'opzione prevista dal regolamento europeo di settore, grazie alla quale vengono superati gli ostacoli normativi che ad oggi hanno limitato l'operatività del sistema bancario domestico.

Lo rende noto un comunicato della Consob, nel quale si aggiunge che con questo passaggio gli istituti di credito "potranno liberarsi maggiori risorse per il finanziamento dell'economia reale".

La novità riguarda un tipo di cartolarizzazioni, quelle cosiddette sintetiche qualificate come 'Sts' (semplici, trasparenti e standardizzate), per le quali in base alla disciplina Ue (Regolamento 2017/2402) è determinante la correlazione fra il rating delle banche e quello dello Stato di appartenenza.

Su richiesta argomentata della Consob, l'Autorità bancaria europea (Eba) ha espresso parere favorevole alla deroga regolamentare (il cosiddetto 'waiver') per la maggior parte delle banche italiane, che potranno fare ricorso alle cartolarizzazioni sintetiche Sts anche a fronte di un rating non in linea con il livello previsto dalla normativa comunitaria. La Consob, con la sua autorizzazione, ha quindi reso praticabile questa opportunità.

Il provvedimento della Commissione nazionale per le società e la Borsa facilita le operazioni di cartolarizzazioni sintetiche Sts e 'scongela' risorse finanziarie, rendendole disponibili per altri fini con potenziali benefici per il sistema economico, conclude la Consob.



