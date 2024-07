Borsa: Milano in rialzo con Iveco, Stellantis e Webuild

Seduta in rialzo per Piazza Affari costretta però a frenare nel finale a causa delle difficoltà di Wall Street, dove il rimbalzo delle big tech è fallito. L'indice Ftse Mib è salito dello 0,43%, spinto dalle scommesse per un taglio dei tassi a settembre sia in Europa, dove la Bce non ha chiuso la porta, sia negli Usa, dove dal mercato del lavoro continuano ad arrivare i segnali di indebolimento chiesti dalla Fed.

Sul listino milanese si sono messe in luce Iveco (+5,8%) e Stellantis (+1,9%), con tutto l'automotive che beneficia dei dati sulle immatricolazioni di giugno e dei risultati sopra le attese di Volvo. Bene anche Snam (+1,8%), Inwit (+1,7%), Tenaris (+1,5%), Tim (+1,2%) ed Eni (+1%), in una seduta positiva per utilities ed energetici. In controtendenza Prysmian (-1,6%), Stm (-1,5%), Recordati (-1%) e Amplifon (-0,8%). Fuori dal Ftse Mib rally di Webuild (+6,5%), Immsi (+4,9%) e Fincantieri (+4,3%) mentre sono scivolate Bialetti (-3%) e Safilo (-2,4%).



Riproduzione riservata © Copyright ANSA