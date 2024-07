Borsa: Milano (+0,1%) tiene con Eni e Stellantis, fiacca Stm

I primi scambi in Piazza Affari pongono i listini attorno alla parità: l'indice Ftse Mib cresce dello 0,1% in un clima incerto, trainato da Eni con Iveco (+1,2%) e da Stellantis, che sale di un punto percentuale.

Qualche acquisto anche su A2A (+0,8%) e Saipem, positiva dello 0,8%. Tra i titoli principali, piatta Tim e in calo dello 0,9% Stm sulla debolezza internazionale del settore dei chip.

Calmo lo spread a 128 punti base, in tenuta l'euro a quota 1,09 contro il dollaro.



