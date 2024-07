Seduta incerta per le Borse europee che perdono slancio nel finale in scia a Wall Street, dove è fallito il rimbalzo delle big tech. Parigi e Londra hanno guadagnato lo 0,21%, mentre Francoforte ha ceduto lo 0,45% nonostante la Bce non abbia chiuso a un taglio dei tassi a settembre e i dati sul mercato del lavoro americano lascino aperta un'analoga possibilità Oltreoceano.



