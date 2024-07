Banca del Fucino aderisce alla fondazione Educazione finanza

Banca del Fucino aderisce a FEduF, la Fondazione per l'Educazione Finanziaria e al Risparmio creata dall'Abi ed entra anche a far parte della nuova Alleanza per l'educazione finanziaria. Nel corso dell'anno scolastico 2023/24 la FEduF ha organizzato oltre 500 eventi sul territorio coinvolgendo più di 55 mila studenti.

Il primo progetto concreto della nuova collaborazione è previsto nel corso del prossimo anno scolastico e vedrà il coinvolgimento attivo di Banca del Fucino con attività nelle scuole secondarie di primo grado nelle regioni in cui la banca è storicamente presente: Lazio, Abruzzo, Sicilia e Marche. Nelle stesse regioni, a novembre durante il Mese dell'Educazione finanziaria, verranno programmate delle visite in filiale rivolte agli studenti della scuola primaria che avranno così l'opportunità di conoscere da vicino l'attività bancaria.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA