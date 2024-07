Planet Smart City e Palladium vendono complesso in Texas

Planet Smart City e Palladium Usa (la società di Palladium Italy che, dal 1992, opera negli Stati Uniti) hanno perfezionato il contratto di vendita a un investitore istituzionale statunitense di un complesso residenziale di 324 unità destinate alla locazione situato a Little Elm (Dallas, Texas). Il complesso, costruito dalle due società in partnership paritetica, è stato il primo progetto di smart affordable housing (le abitazioni intelligenti a prezzi accessibili) realizzato negli Stati Uniti secondo il modello di Planet Smart City che integra soluzioni innovative in quattro aree: ambiente; pianificazione e architettura; sistemi tecnologici; inclusione sociale.

Sono una trentina le smart solution previste dal modello.

Tra queste, l'innovation hub, gli spazi di coworking, palestra, cucina condivisa, biblioteca degli oggetti, bike sharing & bike reparing, soluzioni per il risparmio energetico (smart lighting e ottimizzazione dei sistemi d'irrigazione), smart lockers e smart lock accessibili attraverso la piattaforma digitale proprietaria di Planet Smart City.

Costruito, in 28 mesi (tra il 2021 e il 2023), il complesso è stato sviluppato su un'area di 46mila metri quadrati con una superficie residenziale di 26mila mq. L'unicità dell'offerta ha incontrato il favore del mercato: a tre mesi dal completamento dei lavori, oltre il 90% delle abitazioni è stato affittato.

Dopo altri sei mesi si è arrivati alla cessione dell'asset a un investitore istituzionale conseguendo un Internal Rate of Return superiore al 30%.



