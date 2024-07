Ferrarelle, 1 milione di euro 'restituiti' alla comunità

Ferrarelle conferma "il massimo impegno nel generare valore per la società e il territorio" e oltre ad un nuovo miglioramento del proprio punteggio BIA (Benefit Impact Assessment) a 87,7 punti, quest'anno ha anche raggiunto circa 1 milione di euro tra attività e progetti a carattere sociale, donazioni economiche e in-kind per "restituire un impatto positivo sulle comunità e sul territorio, il tutto senza trascurare l'ambiente".

"La sostenibilità sociale è per noi un aspetto irrinunciabile e una priorità che deve diventare fondante per qualsiasi impresa, in una visione più ampia del sistema pianeta di cui tutti condividiamo la responsabilità" dichiara Cristina Miele, direttrice amministrazione finanza e controllo di Ferrarelle società benefit.

Per l'edizione 2023 del suo Bilancio di Sostenibilità, l'azienda ha scelto il titolo "Ferrarelle: coltiviamo il futuro". Un invito a guardare con responsabilità al futuro delle persone, del territorio e del Pianeta, illustrato da Fernando Cobelo che con la sua particolare estetica onirica e le sue metafore visive, esplora riflessi, correnti e flussi che ci trasportano in un mondo surreale.



