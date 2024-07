Commissione Ue conferma, 24,7 milioni a ponte sullo Stretto

Il progetto di costruzione del ponte sullo Stretto di Messina per collegare Calabria e Sicilia riceverà finanziamenti da parte dell'Ue per oltre 24,7 milioni di euro. Lo ha confermato la Commissione europea presentando l'elenco dei 134 progetti di trasporto selezionati per essere finanziati con 7 miliardi di euro attraverso il Meccanismo per collegare l'Europa.

"Il progetto mira a completare la progettazione tecnica del ponte ferroviario-strada sullo stretto di Messina, per collegare la Regione Calabria e l'isola di Sicilia. Il principale vantaggio del progetto sarà quello di preparare la futura costruzione del ponte. costruzione del ponte", scrive la Commissione. Dei 134 progetti infrastrutturali, sette riguardano direttamente l'Italia, compreso il collegamento ferroviario tra Francia e Italia attraverso l'infrastruttura della Lione-Torino.



