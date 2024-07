Unindustria, Giuseppe Biazzo sarà il presidente per il 2024-2028

Il consiglio generale di Unindustria ha designato Giuseppe Biazzo all'unanimità come presidente dell'associazione per il quadriennio 2024-2028. Sarà l'assemblea privata del 24 settembre ad eleggere il nuovo presidente e la sua squadra di presidenza approvando programma e deleghe.

Il prossimo presidente dell'associazione degli industriali del Lazio, Giuseppe Biazzo (designato alla successione di Angelo Camilli, oggi vicepresidente di Confindustria con delega per credito, finanza e fisco) è fondatore e amministratore delegato di Orienta spa. "Ha fondato - ricorda una nota - nel 1993 la prima società del gruppo Orienta presente oggi direttamente in 4 paesi europei e tramite la rete Eutotemps in altri 5 paesi in Europa".



