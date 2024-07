Hannappel (Pmi), 'la Farnesina aiuta l'Italia a crescere'

Marco Hannappel, presidente e ad di Philip Morris Italia, ha sottolineato 'il grande impegno che la diplomazia economica italiana - la Farnesina, la rete delle Ambasciate e delle Rappresentanze Permanenti - sta mettendo in campo per rimuovere ostacoli e barriere commerciali per i prodotti italiani sui mercati internazionali, anche nel nostro settore'. Hannappel è intervenuto al B7, l'evento organizzato da Confindustria a margine del G7 sul Commercio che si apre in Calabria, lodando anche il lavoro della diplomazia italiana 'nel promuovere l'implementazione di investimenti comuni e la creazione di catene globali del valore interconnesse, valorizzando il ruolo delle filiere italiane'.

'Il periodo che stiamo vivendo - ha aggiunto - ha dimostrato una eccezionale resilienza delle grandi economie, nonostante una serie di complessità senza precedenti. Oggi, allo stesso tempo, assistiamo però all'emergere di nuove spinte protezionistiche che rischiano di mettere in discussione due dei pilastri su cui si è basata l'economia globale per decenni: il libero mercato e la cooperazione commerciale. L'introduzione di divieti e sovra-regolamentazioni potrebbe impedire la realizzazione di investimenti a medio-lungo termine e ostacolare la crescita che ha caratterizzato gli ultimi 30 anni. Le barriere normative, commerciali e non commerciali, non sono la soluzione per una crescita di lungo termine basata sull'innovazione e sugli investimenti'.

'Queste sfide - ha sottolineato - richiedono risposte coordinate e un approccio comune alle trasformazioni in atto, e il lavoro svolto con i colleghi del B7 va proprio in questa direzione. Così come il grande impegno che ha profuso la nostra diplomazia economica. È necessario un impegno congiunto di tutti i Paesi del G7 ad adottare regole e approcci comuni, incoraggiando forme di "mutuo riconoscimento" tra i Paesi, anche nel settore sempre più cruciale della regolamentazione'.



