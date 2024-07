Cgil, 19 luglio in Cassazione per consegna firme referendum

Una delegazione della Cgil, guidata dal segretario generale Maurizio Landini, consegnerà in Corte di Cassazione venerdì 19 luglio alle 10 le firme raccolte per i quattro quesiti referendari, promossi dalla Confederazione per un lavoro tutelato, sicuro, dignitoso, stabile. Lo fa sapere il sindacato con una nota.

"Una campagna referendaria, partita il 25 aprile scorso, sottolinea il sindacato, con l'obiettivo di migliorare le condizioni di vita e di lavoro delle persone che per vivere devono lavorare. Il lavoro deve essere tutelato, in quanto diritto costituzionale. Deve essere sicuro, perché di lavoro si deve vivere e non morire. Deve essere dignitoso e perciò ben retribuito. Deve essere stabile, perché la precarietà è una perdita di libertà".



