Le Borse europee chiudono deboli con gli investitori che scommettono sul taglio dei tassi a settembre da parte della Fed e la vittoria di Donald Trump negli Usa. Un contesto che ha portato ad una riduzione dei rendimenti dei titoli di Stato ed al balzo dell'oro, bene rifugio per eccellenza, giunto ai massimi storici a 2.464 dollari l'oncia.

Archiviano la seduta in in flessione Parigi (-0,69%), Francoforte (-0,39%), Londra (-0,22%) e Madrid (-0,47%).



