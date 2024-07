Borsa: l'Asia segue onda Wall Street, Cina arranca con il pil

Borse di Asia e Pacifico in prevalenza positive in scia all'andamento di Wall Street sulle aspettative crescenti di un taglio dei tassi di interesse a settembre.

Più indietro i listini cinesi sui timori per il raffreddamento dell'economia con il in calo del Pil e sulla possibilità di una vittoria per la presidenza degli Stati Uniti di Donald Trump che nel suo primo mandato ha imposto dazi a Pechino.

Tokyo, dopo la giornata di festività chiude a +0,2%. Sotto pressione Hong Kong (-1,42%) mentre sono deboli Shanghai (-0,12%) e Shenzhen (+0,31%).

I future sugli indici statunitensi sono positivi mentre è attesa in rosso l'Europa. Tra i macro sotto la lente l'indice Zew tedesco. Dall'Italia l'indice dei prezzi al consumo. Dagli Stati Uniti nel primo pomeriggio le vendite al dettaglio.





