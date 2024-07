Accordo Edison, Framatome e Politecnico Milano sul nucleare

Edison, Framatome e Politecnico di Milano annunciano di avere sottoscritto un accordo di cooperazione per la ricerca scientifica e tecnologica e per la formazione nel campo dell'energia nucleare.

L'accordo consentirà di mettere a fattor comune le rispettive conoscenze e competenze tecniche, al fine di sviluppare congiuntamente attività di ricerca, sviluppo e di innovazione per il settore nucleare.

Con questo accordo "compiamo un ulteriore passo per la cooperazione e la ricerca sul nuovo nucleare e per preparare, insieme con gli atenei, le necessarie competenze che un domani giocheranno un ruolo fondamentale per lo sviluppo del nuovo nucleare in Italia", evidenzia Lorenzo Mottura, Evp strategia, innovazione, ricerca & sviluppo e digitale di Edison.

Il Politecnico di Milano è un "ateneo prestigioso che promuove l'eccellenza accademica nella formazione e nel campo dell'ingegneria nucleare", evidenzia Elisabeth Terrail, senior executive vice president, human resources di Framatome.

Il Politecnico, "primo ateneo in Italia ad impegnarsi nella formazione e nella ricerca universitarie nel settore nucleare sin dagli anni '50, conferma e accresce la sua storica forza e attrattività, sia verso le nuove generazioni - triplicando gli iscritti in questo ambito nell'ultimo quinquennio - sia verso gli stakeholder industriali", sostiene Marco Ricotti, docente di ingegneria nucleare al Politecnico di Milano.



