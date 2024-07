Irca distribuirà prodotti B2b Domori (Polo del Gusto)

Irca, società internazionale per la produzione di cioccolato, creme, frutta e altri ingredienti alimentari di alta qualità, distribuirà i prodotti Domori, azienda specializzata nella produzione di cioccolato con il cacao più puro, leader nel segmento del cioccolato super-premium. Domori è una delle aziende del Polo del Gusto, presieduto da Riccardo Illy.

Irca ha acquisito Domori Professional, dunque i diritti esclusivi per l'utilizzo del brand Domori nel canale B2b.

L'accordo è effettivo dal primo luglio scorso, la distribuzione sarà pienamente avviata dal primo gennaio 2025.

Annika Engelbrecht, Group Cmo di Irca, ha definito l'operazione "una perfetta integrazione con la attuale offerta di prodotti". L'acquisizione "aggiunge al nostro portafoglio una linea di cioccolato di altissima gamma". "La collaborazione con Irca Group ci consentirà di rendere il nostro brand disponibile a livello globale per i migliori professionisti del settore, creando numerosi punti di contatto per Domori", ha indicato Janluca de Waijer, Ceo di Domori. Per il quale la missione è portare "la materia prima, il cacao, in luoghi ancora inesplorati dall'industria del cioccolato".



