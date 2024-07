Borsa: Milano chiude in calo, il pil cinese frena la moda

Prima seduta della settimana in calo per la Borsa di Milano (Ftse Mib -0,59% a 34.375 punti) che, al pari delle altre Piazze europee, paga la frenata del pil cinese che impatta su lusso e moda.

Sul listino principale pagano dazio Cucinelli (-4,29%) e Moncler (-2,4%). Vendite poi su Diasorin (-1,87%), Prysmian (-1,85%) e Campari (-1,61%).

Di contro si mette in luce Saipem (+2%) dopo due nuove commesse per per circa mezzo miliardo di franchi svizzeri (458,98 milioni di euro) in Arabia Saudita.

Bene Tenaris (+1,36%) e Leonardo (+1,31%). Quest'ultima spinta dalle ipotesi di una maggior spesa militare in Europa in caso di vittoria di Donald Trump alle prossime presidenziali Usa, resa più probabile da fallito attentato di ieri in Pennsylvania.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA